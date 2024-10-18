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إبراهيم عبد النبي مديرا للمركز الإعلامي بطنطا بالهيئة العامة للاستعلامات

علاء شبل
نشر في: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 12:52 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 12:52 م

أصدر الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، قراراً بتعيين الإعلامي إبراهيم عبد النبي مديراً للمركز الإعلامي بطنطا.

من جانبه، عبّر إبراهيم عبد النبي عن سعادته بالثقة التي منحته إياها الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية، الأكاديمية، والمجتمعية بمحافظة الغربية.

وأضاف أن هذه الجهود ستسهم في إبراز خطط وحملات قطاع الإعلام الداخلي للهيئة، والتي تهدف إلى خدمة استراتيجيات الدولة المصرية وتحقيق أهدافها على مختلف الأصعدة.

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