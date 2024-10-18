مدير إدارة المنيا التعليمية يواصل متابعة استعدادات البنية التحتية للامتحانات الإلكترونية في المدارس الثانوية

أعلن الدكتور بهاء حسن علي، مدير إدارة المنيا التعليمية، عن متابعته المستمرة للبنية التحتية التقنية في مدارس المرحلة الثانوية استعدادًا لامتحانات شهر أكتوبر، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 138.

وفي إطار هذه المتابعة، قام الدكتور علي بزيارة مدرستي الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات والحرية الثانوية بدمشير، بمرافقة هشام عزام، مدير مرحلة التعليم الثانوي، وعمر محمد، موجه أول لغة إنجليزية بالإدارة التعليمية. حيث تفقد الفصول والمعامل ومكتبات المدارس، واطلع على سير الحصص الدراسية، كما استعرض كراسات التقييمات. وشدد على أهمية تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وأكد مدير الإدارة التعليمية على ضرورة حصر أي مشكلات تقنية في جميع مدارس المرحلة الثانوية والعمل على حلها من قبل فريق التطوير التكنولوجي. كما تم التنبيه على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي.

وأضاف علي أن فريق التطوير التكنولوجي بالإدارة يحرص على التنسيق مع جميع المدارس لضمان جاهزية البنية التحتية التقنية، مشيرًا إلى أنه تم تزويد مدارس المرحلة الثانوية بشبكة إنترنت قوية لتمكين إجراء الامتحانات الإلكترونية.

كما وجه علي بضرورة متابعة صلاحية البنية التحتية في المدارس الثانوية المجهزة، والإبلاغ عن أي أعطال والعمل على إصلاحها مع الدعم الفني. وطلب من الطلاب التأكد من تشغيل شرائح 4G الخاصة بالتابلت، وصلاحية الأجهزة، وتفعيل النظام الأمني، وتحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقات التعليمية اللازمة للامتحانات.



