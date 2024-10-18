محافظ الإسكندرية يوجه إدارة محطات الركاب بنشر التعريفة الجديدة

وجه أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة في المواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائقي النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وشدد خالد، في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لمنع قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، ومتابعة كافة مواقف المحافظة للتأكد من عدم استغلال المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية.