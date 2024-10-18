يختتم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى فعاليات دورته السابعة، مساء بعد غد الأحد، حيث يقام حفل الختام على مسرح مدينة الإنتاج الإعلامى، بحضور رئيس المهرجان الدكتور أشرف زكى نقيب نقابة المهن التمثيلية، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيونى، ونائب مدير المهرجان الفنانة منة بدر تيسير، وعددًا من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية والصحفيين والإعلاميين.

وأعلن د. أشرف زكى، أن حفل الختام يركز على إعلان الجوائز، والاحتفاء بالفائزين، مؤكدا أن اختيار هذا الشكل لحفل الختام هدفه ألا يكون هناك ما يسرق الأضواء عن الجوائز والفائزين، ولذلك كانت كل التكريمات فى حفل الافتتاح، فيما أشار إلى عرض فيلم قصير عبارة عن بانوراما عن أحداث وكواليس الدورة السابعة، وذلك قبل أن يتم إعلان الجوائز، وتوصيات لجنة التحكيم ــ إن وجدت.

وقال أشرف زكى: إن حفل ختام الدورة السابعة يحمل «مفاجأة» واحدة وهى شكل جديد ومختلف لدرع المهرجان الذى يتسلمه الفائزون، حيث تم تصميمه بشكل جديد ويختلف عن الدورات السابقة، وهو من تصميم الدكتور محمود صبرى.

وكانت الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى، أقيمت فى الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر الجارى؛ حيث شهدت 25 عرضًا مسرحيًّا، تم عرضهم على 4 مسارح هى الفلكى بالجامعة الأمريكية والهوسابير والنهار ونهاد صليحة بأكاديمية الفنون؛ حيث شهدت عروض المهرجان التى أقيمت تحت شعار «المسرح للجميع» إقبالا جماهيريا كثيفا، خاصة على مسرح النهار المملوك لنقابة المهن التمثيلية.