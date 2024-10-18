الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول الأخصائيين الطبيين إلى قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل منعت دخول أخصائيين طبيين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة يوم الخميس إن ثماني منظمات وأكثر من 50 موظفا متخصصا تأثروا منذ أغسطس جراء الحصار الإسرائيلي.

ووفقا للمنظمة فقد كان من المقرر أن يقدم الأخصائيون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر.

وأفادت شبكة" سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن من بين المنظمات التي تم منعها من دخول غزة كانت الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية غير الربحية، التي تدعم الفلسطينيين المحتاجين للرعاية الطبية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل منظمات كاملة من المشاركة في جهود الإغاثة لقطاع غزة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لهذه الفرق الخارجية في تقديم الخدمات الطبية الأساسية.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بالسماح الكامل لدخول فرق الإغاثة الطارئة.