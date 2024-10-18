قال الفنان محمد ممدوح «تايسون»: «لا أحب الألقاب الفنية مثل (تايسون السينما المصرية) أشعر أنني بضرب زملائي، بحب كلمة فنان فقط وهي أفضل بكثير، وأنا راض عن مسيرتي الفنية حتى الآن، وبحب الدور الذي يحترم المشاهدين والسيناريو المميز، وفيه أدوار ممكن تعجبني بسبب جملة أو مشهد مثل مسلسل (اختفاء) كان فيه طريقة للشخصية التي قدمتها جذبتني جدا وقت قراءة السيناريو، وأيضا في (عيار ناري) خصوصا مشهد النهاية».

وتحدث «ممدوح»، خلال استضافته ببرنامج «أسرار النجوم»، على «نجوم إف إم»، من تقديم الإعلامية إنجي علي، عن أبرز المكالمات التي تلقاها من نجوم كبار للإشادة بأعماله: «لا أنسى مكالمة الدكتور يحيى الفخراني وزوجته الأستاذة لميس جابر، لأنه أيقونة كبيرة وإنه يكلمني يمدح فيّ هذا أمر رائع، وأيضا مكالمة جاءت لي من الفنان الكبير محمود عبد العزيز وكان يشجعني ويعاملني بشكل خاص مثل أولاده، ولا أنسى بعد (جراند أوتيل) كنت متواجدا في مكان مع ابنه الفنان محمد محمود عبد العزيز، وقال لي والدي يريدك مكالمتك ووجدته يبكي ومتأثرا بسبب شخصية (أمين)، وقال كلام أثر فيّ بشكل كبير وشعرت بالمسؤولية الكبيرة».

وعن دوره المميز في مسلسل «جراند أوتيل»، أوضح: «تامر حبيب أستاذ كبير وكتب ورق رائع والكتابة المصرية سينمائيا ودراميا مفتقداه ونتمنى يعود للكتابة، بجانب طريقة إخراج وتفكير الأستاذ محمد شاكر جعلت شخصية (أمين) تخرج بالطريقة التي أعجبت الجمهور».

وتطرق للحديث عن دوره في «لعبة نيوتن»، قائلا: «منى زكي مدرسة تمثيل ونفسي أشتغل معها مرة ثانية وأتعلم منها دائما وهي مخلصة لعملها بشكل كبير، وشرف لأي أحد يشتغل معها».

وأشار إلى أن شعور الغرور لم يتسرب إليه طوال مسيرته، قائلا: «ما زلت محتفظا بأصدقائي الحقيقيين الذين ينتقدونني بشدة لو دور قدمته لم يعجبهم، لا أغضب من الانتقادات خاصة من الناس الذين لديهم حس فني، أنا فنان وشغلتي أن يتم تقييمي».

وعن سر عدم اتجاهه للبطولة المطلقة حتى الآن، أوضح: «أنا حساباتي مختلفة ومرتبطة بالورق، أنا أشعر دائما أنني بطل في كل أدواري حتى لو مشهد والمفروض إننا كفانين نغير أذواق الناس الذين لا يعرفون تفاصيل مهنتنا، الدور الحلو لو جملة سأقدمه وليس لدي مشكلة».