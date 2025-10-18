مسئول إسرائيلي رفيع بالأمن السيبراني متهم باستغلال قاصر جنسيا في أمريكا

كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، عن اعتقال مسؤول رفيع في جهاز الأمن السيبراني الإسرائيلي خلال عملية لـ "أف. بي. آي" بمدينة لاس فيجاس، بعد الاشتباه في محاولته تحديد لقاء جنسي مع فتاة قاصر تبيّن لاحقا أنها عميلة فيدرالية متخفية.

وأفادت القناة "12" العبرية بأن الموقوف هو توم ألكسندروفيتش (38 عاما)، الذي يشغل منصب رئيس قسم الحماية التكنولوجية في هيئة الأمن السيبراني الوطني الإسرائيلي.

ووفق التفاصيل التي نُشرت، فقد أُلقي القبض على ألكسندروفيتش في أغسطس الماضي أثناء توجهه لحضور مؤتمر مهني في لاس فيجاس، وذلك ضمن عملية أميركية لملاحقة مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد أجرى ألكسندروفيتش محادثات عبر تطبيق تعارف يُدعى "Pure"، ثم واصل التواصل عبر واتساب مع عميلة في الـ "أف. بي. آي" تدعى "أبريل"، ادعت أنها فتاة تبلغ من العمر (15 عاما).

وخلال المحادثة، ورغم أن "الفتاة" ذكرت عمرها عدة مرات وأشارت إلى أنها تعيش مع والدها، فقد وافق المسؤول الإسرائيلي على اللقاء وأكد أنه سيجلب الواقي الذكري معه.

وأوضحت وسائل الإعلام أن السلطات الأميركية ألقت القبض عليه أثناء توجهه إلى مكان اللقاء، وتم الإفراج عنه لاحقا بكفالة قدرها 10 آلاف دولار دون قيود سفر، ليعود بعدها إلى إسرائيل.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو هيئة الأمن السيبراني بشأن القضية التي أثارت جدلا واسعا في الإعلام العبري والأميركي على حد سواء.