روسيا: رفض توريد صواريخ توماهوك لأوكرانيا لا يعني نهاية مساعيها في مجال التسلح

وكالات
نشر في: السبت 18 أكتوبر 2025 - 6:55 م | آخر تحديث: السبت 18 أكتوبر 2025 - 6:55 م

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك لا يعني نهاية مساعي كييف في مجال التسلح.

وشدد مدفيديف، عبر قناته على تطبيق تيليجرام، على ضرورة أن تبقى روسيا مستعدة لكل التطورات مهما كانت، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف مدفيديف: "رفض ترامب تسليم أوكرانيا هذه الصواريخ حالياـ لا يعني بتاتا نهاية إمداد نظام كييف بأسلحة جديدة وتوريده له. لا شك في أنه سيحصل لاحقا على المزيد من الأسلحة، وعلينا أن نكون مستعدين لأي تطور".

كان ترامب التقى في البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشارت شبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن ترامب أوضح لزيلينسكي خلال محادثة "مباشرة وصريحة" أنه لن يحصل على صواريخ بعيدة المدى.

