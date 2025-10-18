أطفال في إسطنبول يبيعون ألعابهم وكتبهم لدعم أقرانهم بغزة

• جمعية إسطنبول للإغاثة الإنسانية نظمت فعالية لبيع الكتب المستعملة وألعاب الأطفال ورموز ذات طابع فلسطيني خصصت عائداتها لأطفال غزة

نظمت جمعية إسطنبول للإغاثة الإنسانية، السبت، فعالية لبيع الكتب المستعملة وألعاب الأطفال ورموز ذات طابع فلسطيني، خصصت عائداتها لأطفال غزة.

وتستمر الفعالية يومين تحت شعار "الناشطون الصغار في الميدان، حركة الأطفال من أجل غزة" في ميدان منطقة أسكودار، حيث سيتولى خلالها الأطفال عملية البيع.

ويعيش الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية حادة تترافق مع مجاعة واسعة النطاق، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، وخلال الإبادة، أدى القصف المتواصل والحصار المشدد إلى تدمير البنية التحتية المدنية وانهيار النظام الصحي.​​​​​​​

وفي حديث للأناضول أكدت نائبة رئيس جمعية إسطنبول للإغاثة الإنسانية، سراب إيشيت ألفيران، أنهم بدأوا تحركهم من أجل تقديم الدعم لغزة.

وأضافت ألفيران أن المتبرعين ساعدوا أيضًا في إيصال الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والماء إلى غزة، مشيرةً إلى أن الأطفال هم محور في هذه الفعالية.

وقالت: "ناشطونا الصغار في الميدان. جمعوا الألعاب والكتب المستعملة من أجل إخوانهم في غزة، وأقاموا ورش رسم. جلبوا أعمالهم الفنية إلى هنا، وبعد بيعها سيتم إرسال العائدات إلى إخوانهم في غزة".

وأعربت الطالبة في الصف الخامس هاجر ماجد، للأناضول، عن رغبتها في مساعدة الأطفال بغزة، وقامت بجمع الكتب والألعاب المستعملة لهذا الغرض.

وقالت: "عندما أرى غزة في الأخبار أشعر بالسوء. أشعر برغبة في البكاء مباشرة ويخفق قلبي. لهذا السبب لا أحب أن يشاهد والدي هذه المشاهد على التلفاز، لأنني حين أراها أشعر بالحزن الشديد والعاطفة الكبيرة".

وأكدت ماجد أنها تحب الأطفال الفلسطينيين كثيرا وستفعل كل ما في وسعها لمساعدتهم.

فيما قالت الطالبة عزرا إنجي إسلام أوغلو، للأناضول: "هدفنا أن نكون سببًا في تحقيق الخير لإخواننا في غزة. نسأل الله أن يكون بعونهم جميعًا".

وارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية على مدى عامين، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع.