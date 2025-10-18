مرعي: حققنا انتصارا مهما ولكننا أخطأنا في هذا الأمر

أشاد ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، بقدرة الفريق على تحقيق الانتصار أمام إيجل نوار، بطل بوروندي، رغم الظروف الصعبة، مشددًا على أهمية التركيز في المباريات المقبلة.

الأهلي انتصر خارج الديار أمام إيجل نوار بنتيجة 1-0، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الإياب السبت المقبل في القاهرة.

وقال ياسين مرعي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله مكسب مهم، وشيء إيجابي أن تبدأ فترة المدرب الجديد بانتصار، هذا الأمر يعطي ثقة للجميع».

وأضاف: «مباراة صعبة وليست سهلة، أجواء مختلفة وملعب نجيل صناعي عكس ما نعتاد اللعب عليه، ولكن التغلب على كل هذه الظروف وأن تعود بنتيجة إيجابية هذا أمر جيد جدًا».

وتابع: «قدمنا شوطًا أول مميزًا، في الشوط الثاني تراجعنا وربما كان هذا خطأ، كان من المفترض أن نضغط أكثر، ولكن حافظنا على الانتصار ولم نستقبل أهداف وهذا أمر إيجابي».

وأوضح: «انتصار اليوم يأتي بعد انتصارات متتالية وهو أمر يعطي ثقة للاعبين، كذلك لم نستقبل أهداف في مباراة اليوم وهذا يسهل الأمور في مباراة العودة، ولكن علينا الآن التركيز على مباراة الدوري المقبلة».

وواصل: «هناك ضغط مباريات بالفعل ولكن هذا أمر طبيعي مع الأهلي، والفريق يضم 25 أو 30 لاعبًا كلهم على مستوى واحد، وأيًا كان التشكيل الذي يخوض المباراة قادر على تحقيق أداء قوي والانتصار».

وأتم: «المدرب تحدث معنا بعد المباراة، كان سعيد بتحقيق الانتصار الأول له في أول ظهور، وأشاد بالأداء في الشوط الأول، وتحدث في بعض الأمور الفنية».