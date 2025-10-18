• المساعدات الإنسانية أنزلت من السفينة الـ17 من "سفن الخير" التركية

انطلقت من ميناء العريش المصري باتجاه معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، 25 شاحنة تحمل جزءا من المساعدات الإنسانية التركية التي أنزلت من السفينة الـ17 من "سفن الخير"، السبت.

ويستمر في ميناء العريش، العمل على تفريغ نحو 900 طن من المساعدات الإنسانية من على متن "سفينة الخير" التركية، التي أبحرت من ميناء مرسين (جنوبي تركيا) في 14 أكتوبر الجاري، بتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وبدعم من 17 منظمة مجتمع مدني.

وذكر مراسل الأناضول، أن أكثر من نصف المواد الإغاثية تم إنزالها من السفينة وتحميلها على الشاحنات، وتشمل حليب الأطفال، والمواد الغذائية الجاهزة للأكل، والمعلبات.

وفي هذا الإطار، انطلقت 25 شاحنة من المساعدات التي أُنزلت من "سفينة الخير" نحو معبر رفح لإيصالها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وقام مسؤولون من "آفاد" بتوديعها من الميناء.

وتقدر مدة رحلة الشاحنات من الميناء إلى معبر رفح نحو 45 دقيقة، فيما تتواصل الأعمال لتحميل وشحن باقي المواد الإغاثية.

يأتي ذلك ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي، بعد سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 على مدى سنتين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع.