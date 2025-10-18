تفاصيل التعاون بين إنستجرام وبريدج في معرض 50 سنة يسرا بمهرجان الجونة السينمائي

في تعاون استراتيجي يجمع بين التكنولوجيا والتعبير الإبداعي، تُنظم "بريدج" ومنصة "إنستجرام" فعالية معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في جمهورية مصر العربية، احتفاءً بـ50 عاماً من الإرث السينمائي للفنانة يسرا.

وتتيح التجربة التفاعلية، التي طُوّرت باستخدام تطبيق Meta AI، للزوار استكشاف رحلة إبداعية خلال نصف قرن من السينما، من خلال التصميم الذكي، والبيانات، والسرد القصصي الرقمي. إذ تقام الفعالية ضمن "معرض الفنانة يسرا" خلال المهرجان في الفترة 17 - 25 أكتوبر الجاري، وتشكل رحلة إبداعية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأرشيفات البصرية، ويتعرف الزوار فيها على محطات بارزة من مسيرة الفنانة يسرا، وأُعيد تصورها من خلال أدوات الابتكار التي تعزز اقتصاد المحتوى العالمي.

وتمثّل هذه المبادرة الرؤية المشتركة لكلٍّ من "بريدج" و"ميتا" نحو تعزيز الحوار حول مستقبل الابتكار في صناعة الترفيه، وتُشكّل واحدة من عدة مبادرات تفاعلية تستهدف توسيع نطاق تأثير "بريدج" في منظومة الإعلام والاقتصاد الإبداعي، استعداداً لتنظيم قمة "بريدج" 2025، الحدث الأضخم عالمياً في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، والمقرر انعقاده بالعاصمة أبو ظبي، في الفترة 8 - 10 ديسمبر المقبل في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وفي تعليقها على المعرض، قالت النجمة يسرا: "الجولة في المعرض جعلتني أشعر بأني أعيش حياتي مرة أخرى. كل زاوية حملت ذكرى، قصة، أو شخصاً ساهموا في تشكيل هويتي وما أنا عليه اليوم. لقد تحركت مشاعري لرؤية 50 عاماً من العمل والمحبة تجتمع في مكان واحد، ليس من أجلي فقط، بل من أجل جميع من ساهموا في هذه الرحلة. ومشاركة هذه التجربة مع جمهور مهرجان الجونة السينمائي ومع العالم من خلال إنستغرام وبريدج، هي هدية سأعتز بها طوال حياتي".

من جهته، قال محمد عمر، مدير الشراكات الإستراتيجية للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "ميتا": "من خلال مبادرة 50 عاماً من مسيرة الفنانة يسرا، تحتفي منصة إنستجرام برحلة تجسد جوهر الإبداع المصري والعربي. فعلى مدار نصف قرن، شكّل صوت يسرا وأداؤها في الأعمال السينمائية محطة بارزة في ذاكرة الأجيال، بصدقع وعمقه وارتباطه بتطلعات المجتمع. ويعكس هذا التكريم إيماننا بقوة الفن في توحيد وإلهام المجتمعات، كما فعلت يسرا مع المعجبين في الوطن العربي والعالم".

وقال الدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس "بريدج": "يعكس هذا التعاون جوهر (بريدج)، القائم على الابتكار والذكاء والقوة الإبداعية للسرد القصصي. فمن خلال شراكتنا مع (إنستجرام)، حوّلنا محطة سينمائية بارزة إلى تجربة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُشرك الجماهير في كل مكان ضمن رحلة فنية تتجاوز الحدود. فالإبداع اليوم يزدهر عند التقاء الفن بالبيانات، والترفيه بالاتصال، وهذه الشراكة خير دليل على ذلك."

وأضاف:"تسعى (بريدج) إلى تمكين الأصوات العالمية من خلال شراكات تتحدى المألوف وتوسّع آفاق المخيلة الإنسانية. ومشاركتنا في مهرجان الجونة السينمائي ليست مجرد احتفال، بل تأكيد على أن التعاون بين المبدعين وقادة التكنولوجيا قادر على تحويل اللحظات الترفيهية إلى تجارب عالمية. إنها تجسيد لإيماننا بأن مستقبل الاتصال سيكون تفاعلياً، ذكياً، وإنسانياً في جوهره."

وتأتي هذه المبادرة بعد الإعلان عن الشراكة العالمية بين "بريدج" و"ميتا"، والتي ستشهد مشاركة رئيسية لـ"ميتا" في قمة "بريدج" 2025. ويؤكد التعاون التزام "بريدج" ببناء منظومة موحدة تعزز الوصول إلى اقتصاد المحتوى، وتثري الصناعات الإبداعية، وترسخ الدبلوماسية الترفيهية العابرة للحدود.