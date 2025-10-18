ترامب عن بوتين وزيلينسكي: فليعلن كلاهما النصر وليحكم التاريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أكد لنظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "الوقت قد حان لوقف القتل والتوصل إلى اتفاق"، داعيا الطرفين إلى "إعلان النصر وليحكم التاريخ".

يأتي ذلك في تدوينة بحسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب لقائه زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة، حيث أشار ترامب إلى أن اللقاء كان "صادقًا".

وأضاف ترامب في تدوينته: "قلت له (زيلينسكي)، كما نصحت بوتين بشدة، إن الوقت قد حان لوقف القتل والتوصل إلى اتفاق".

وذكر ترامب أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أودت بحياة عدد كبير من الناس، وأنه ينبغي أن تنتهي.

وتابع: "فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. لا لمزيد من إطلاق النار، لا لمزيد من الموت، ولا لمزيد من إنفاق الأموال الطائلة بشكل غير قابل للاستمرار".

وعقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد زيلينسكي اجتماعاً مرئياً مع عدد من القادة الأوروبيين بحث مسألة "الضمانات الأمنية" بحسب تصريحات أدلى بها لصحفيين.

ووصف زيلينسكي لقائه مع ترامب في البيت الأبيض، بأنه مثمر للغاية، مؤكداً رغبة بلاده في إنهاء الحرب، لكنه أدعى أنهم لا يرون الإرادة نفسها لدى موسكو.