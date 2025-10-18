القابضة للصناعات الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٢٧ جنيهًا للمستهلك النهائي على منظومة السلع التموينية، وذلك بجانب العبوة الحالية سعة ٨٠٠ مللي والمتاحة ضمن المنظومة بسعر ٣٠ جنيهًا للمستهلك النهائي.

وأكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن طرح العبوة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتوفير خيارات متنوعة تتيح للمواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان له، أن تنويع العبوات والأوزان يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في إتاحة السلع، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مع استمرار الجهود لضمان انتظام ضخ السلع التموينية بجميع المحافظات من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وشددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التزامها الدائم بتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة السلع التموينية، وطرح منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.

كانت "الشروق" قد نشرت تصريحات لمصدر بالتموين، أكدت أن الخفض في زجاجات الزيت بالتموين لن يزيد على 100 جرام فقط.

وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ«الشروق» أن الحكومة اعتبرت تخفيض وزن زجاجة الزيت حلا ممكنا لتخفيف العبء على الموازنة العامة، بدلا من رفع الأسعار، مرجحين أن تُطرح العبوات الجديدة مع بداية العام المقبل.

وأكد المصدر، أن الحكومة عازمة على تعديل وزن زجاجة الزيت التمويني المقررة على بطاقات الدعم بالفعل، ولكنه أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة الزيت التمويني ورفع درجة نقائه.