البيان الختامي لمؤتمر وزراء العمل الإسلامي في الدوحة يؤكد دعم حق فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمات الدولية

اختتمت مساء اليوم السبت ، في الدوحة أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الذي عقد تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى مواصلة الجهود لدعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، وتعزيز حضورها الفاعل وعضويتها الكاملة في جميع المنظمات الأممية والدولية، تجسيدًا للالتزام الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما رحب البيان الختامي بمقترح دولة قطر للتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك"، ومركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، لتنظيم برامج تدريب إقليمية مشتركة حول الاعتراف بالمؤهلات والمهارات المهنية، بهدف تطوير مبادئ توجيهية إقليمية موحدة لوضع المعايير وتحديد الإجراءات.

وشدّد البيان على أهمية دعم المشاريع الهادفة إلى تطوير المهارات، وبناء رأس المال البشري، وتعزيز نمو القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد البيان أن إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب استراتيجية المنظمة لسوق العمل، يشكلان عاملا رئيسا في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قوى عاملة مرنة وتنافسية، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.

كما رحب البيان الختامي بمقترح المركز الإسلامي لتنمية التجارة بشأن إنشاء شبكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والتعاونيات النسائية، ووكالات النهوض بالاستثمار، بهدف تبادل الخبرات الناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة.

وشجع البيان الختامي الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مناسبة لإجراء دراسات وطنية حول الصحة والسلامة المهنية، بهدف وضع خطوط أساس لقياس فعالية السياسات والبرامج في هذا المجال، وحثّها على ضمان بيئة عمل لائقة وآمنة لجميع العاملين.

كما دعا البيان إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومركز العمل، لتطوير وتنفيذ برامج تدريب شاملة تستهدف تعزيز مهارات ومعارف العمال الزراعيين، بما في ذلك التدريب على التقنيات الزراعية الحديثة، والممارسات المستدامة، واستخدام التقنيات المتقدمة في الزراعة.

ودعا البيان الختامي الدول الأعضاء إلى استكشاف سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواءمة سوق العمل، من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات فعالة توازن بين الاستفادة من الإمكانات التقنية ومعالجة التحديات الأخلاقية.

كما دعا إلى تبادل الخبرات حول التحول الرقمي لسوق العمل، وتنظيم أنماط العمل الحديثة، بما في ذلك العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، لضمان حماية العاملين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، الذي ترأس الجلسة الختامية للمؤتمر، أن ما قدمته الوفود المشاركة من رؤى ومقترحات بنّاءة أسهم في إثراء النقاشات وتوحيد الجهود نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعية.

وحضر الجلسة الختامية للمؤتمر وزراء العمل ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.