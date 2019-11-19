رضيعة تصاب بنزيف داخلي بعد شرب كميات كبيرة من لبن البقر

أصيبت رضيعة تبلغ من العمر عامين، بفقر الدم البالغ ونزيف داخلي حاد بسبب تأثير جانبي نادر بعد شرب 6 زجاجات من لبن الأبقار يوميًا.

وتعاني الطفلة الإنجليزية، ميا جينكاريلي، بنقص في الحديد ونزيف داخلي حاد، نتج عن شرب ما بين أربعة وستة زجاجات من حليب البقر يوميًا، حيث من المعروف ان كتل الحليب لها القدرة على امتصاص الحديد وبالتالي التسبب في ضرر للأمعاء الدقيقة.

وتعتبر هذه الحالة نادرة الحدوث خاصة عند الرضع، حيث يمكن أن يحدث نقص للحديد بسبب شرب الكثير من اللبن لأنه يمنع امتصاص المعدن، وبالتالي يعاني الجسم من فقدان المعادن صم انخفاض مستويات الهيموجلوبين في الدم ما يسبب الانيميا ونقص الطاقة، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

كما يمكن أن يكون للأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم مثل الزبادي والجبن والسردين والسلمون المعلب والتوفو والبروكلي واللوز والتين واللفت نفس التأثير على الاطفال، حيث من المعروف علميا ان الشبان يواجهون أيضًا صعوبة في تحطيم اللاكتوز في الأمعاء الدقيقة، ويمكن أن يؤدي الكثير منه إلى نزيف معوي.

وكشف الأطباء أن ميا فقدت ثلاثة أرباع دمها بسبب نزفها الداخلي، وتوجب على الأطباء نقل كميات من الدم لها حتى تستعيد المعادن المفقودة، فيما قالت والدتها من خلال منشور لها عبر فيسبوك: "الليلة الماضية كانت أكثر ليلة رعبًا في حياتي كأم على الإطلاق لقد قررت مشاركة ما مررنا به لمساعدة الأسر على عدم المرور بهذا".

وتابعت: "لقد سمعت بأنه من الجيد عدم إعطاء الكثير من الماء للطفل ولا حتى الكثير من الحليب أيضًا، حليب البقر الزائد سيؤدي إلى تجريد جسم الاطفال من الحديد فعلًا وبالتالي الاصابة بالانيميا لان الحديد يصنع الدم، انه شيء يحدث بالتدريج فأنت لا تعلم أن الوقت قد فات".

وبشكل عام ينصح بالتوجه لطبيب الأطفال لتحديد كميات ونوع الالبان التي تناسب الرضيع، مراعاة لتفاوت حساسية المعدة تجاه نوع معين من الألبان.