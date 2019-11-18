الأمير البريطاني أندرو يتعرض للانتقاد لاستخدام تعبير عنصري

اتهم مستشار سابق بالحكومة البريطانية اليوم الاثنين الأمير أندرو باستخدام لفظ عنصري خلال حوار معه عام 2012، ما يزيد الضغوط على الأمير البريطاني عقب إجراء مقابلة لمناقشة صداقته بجيفري إبستاين المدان بالاعتداء الجنسي.

وكتب روهان سيلفا، الذي كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في صحيفة" لندن إيفنينج ستاندرد" قائلا إن أندرو استخدم اللفظ العنصري في حوار بشأن دور قسم التجارة الدولية البريطانية عام 2012.

وقال سيلفا وهو كاتب مقال في الصحيفة إنه سأل أندرو: "ماذا عن قسم التجارة؟ هل يمكن أن يقوم بعمل أفضل".

ونقل عن أندرو رده: "حسنا، إذا ما تغاضيت عن التعبير، إنه الزنجي وسط كومة من الحطب" ، وهو تعبير مجازي يستخدم للإشارة إلى الحقائق التي يتم التستر عليها.

وكتب سيلفا: "ومضى أندرو ليسرد الطرق المختلفة التي تبرر أن القسم لا يرقى للمعايير".

وقالت الصحيفة إن مصادر بقصر بكنجهام نفت أن أندرو /59 عاما/ استخدم هذا التعبير.

وقال سيلفا إن أندرو صرح أيضا "أنك لن تصل لأي مكان بلعب دور الرجل الأبيض"، في مناقشة منفصلة عن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه قرر الكتابة عن هذه الحوادث بعد مشاهدة حوار أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لمدة 60 دقيقة مع أندرو لمناقشة صلاته بإبستاين.

والتعبير المجازي الذي استخدمه أندرو هو "زنجي وسط كومة من الحطب" أصبح الآن عنصريا على نطاق واسع وكان تعبيرا شائعا عن الخطر الخفي أو المشاكل في القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول.

ويعتقد أن أصله يرجع إلى القرن التاسع عشر في إشارة إلى الأفارقة الأمريكيين الذين كانوا يخفون أنفسهم وسط شحنات الخشب للهرب من ولايات أمريكا حيث كانت العبودية لاتزال قانونية.