محافظة الغربية: طرح مزايدة عامة لبيع شقق بعمائر الاستاد في طنطا

أعلنت محافظة الغربية، اليوم الاثنين، عن طرح مزايدة عامة، غدا، عن بيع شقق بعمائر الإستاد في طنطا؛ وذلك لبيع 22 وحدة سكنية مختلفة المساحات بالعمارات الاستثمارية من 1-12 بمنطقة الاستاد بطنطا، جلسة غدا الثلاثاء الساعة 1 ظهرا، وبيع 25 وحدة سكنية مختلفة المساحات بالبرج الاستثماري خلف الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سمنود بميدان النحاس، جلسة غدا الثلاثاء الساعة 11 صباحا.

وبيع 29 وحدة سكنية مختلفة المساحات، و2 دور تجاري "الدور الأرضي والأول العلوي" بمساحات مفتوحة بالبرج السكني الاستثماري في شارع الجيش أمام مجلس ومدينة زفتى، بجلسة الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحا طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات، بقاعة المجلس الشعبي المحلي في شارع المتحف بطنطا.

وتأمين دخول المزاد 5000 جنيه للوحدات السكنية، و60 ألف جنيه لـ2 دور تجاري، وثمن كراسة الشروط 230 جنيها، يشمل قيمة الضريبة المضافة تطلب من الإدارة المالية بديوان المحافظة، على أن تنعقد جلسات متكررة للمزادات بصفة أسبوعية في الأوقات المحددة لكل منهم، وباقي الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط حتى انتهاء الكمية، ويمكن شراء كراسة الشروط حتى انعقاد الجلسة.