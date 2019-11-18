 أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال - بوابة الشروق
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أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال

د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:23 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:23 م

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمرا أميريا صدر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال.

وذكرت الوكالة أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمر بإعفاء وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منھما.

وكلف الأمير وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع.

كما كلف أنس خالد ناصر الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.


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