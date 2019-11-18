«جي بي مورجان» مصر الأسرع نمواً فى مؤشرات البنك

علي: نتطلع لمزيد من الإصلاحات في الجهاز الإداري

قالت سها علي رئيس الخزانة ببنك جي بي مورجان، إن مصر الأسرع نموا فى مؤشرات النمو بالبنك.

وتابعت خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته الغرفة الأمريكية اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تحقق مصر مزيد من الإنجازات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها.

وأضافت أن الإصلاح الاقتصادي المرتقب هو إصلاح فى الجهاز الإدارى و الذي سيحقق طفرات اقتصادية لمصر.

من جانبها، قالت جوديث بريور، عضو مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، إن البنك بصدد ضخ تمويلات بقيمة 2 مليار دولار ، مخصص جزء منهم لتمويل مشروعات المرأة، وتابعت أن مصر من الأسواق الواجهه التي ترغب الولايات المتحدة زيادة الاستثمارات بها.