مقتل اثنين من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني مقتل اثنين من قادة طالبان في غارة جوية استهدفت إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وذكر فيلق "شاهين 209" - في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين - أن القوات الجوية الأفغانية شنت غارة في منطقة جرزيوان، مما أسفر عن مقتل الملا أحمد وقاري ميراج، وهما قائدان عسكريان بحركة طالبان.

وأضاف البيان العسكري أن الغارة الجوية أصابت اثنين آخرين من مقاتلي طالبان.

من ناحية أخرى، قال فيلق شاهين 209 إن اشتباكًا اندلع بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان في إقليم جاوزجان أمس، مما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين.