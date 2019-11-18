محافظ الغربية: إزالة 533 حالة تعدى على أملاك الدولة

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، استمرار حملات الموجة 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي أسفرت عن إزالة 533 حالة تعد وإسترداد 124515م2 خلال 4 أيام.

ففي اليوم الرابع للموجة 14، تم إزالة 261 حالة تعدى على أملاك الدولة وإسترداد 10708م2 بنطاق مراكز (بسيون – المحلة الكبرى – سمنود).

حيث تم إزالة 28 حالة تعدى بمركز بسيون على مساحة 3768م2 تمثلوا في (6 حالات تعدى على أملاك الأوقاف – 16 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 1112م2 – 6 حالات تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 965م2).

كما تم إزالة 165 حالة تعدى على مساحة 3040م2 بمركز المحلة الكبرى تمثلوا في (160 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 2600م2 – 5 حالات تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 440م2).

أما في مركز سمنود فقد أسفرت الموجة عن إزالة 68 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 3900م2.

وفى هذا الإطار، أكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة للاستفادة منها في المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على جميع المواطنين.