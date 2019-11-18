الإمارات تطلق طائرة ركاب صديقة للبيئة موفرة للطاقة

أعلنت شركة خطوط الإتحاد لأبو ظبى الإماراتية بمعرض دباى الجوى اليوم الاثنين عن أكثر طائراتها توفيرا للطاقة تحت اسم جرين لاينر نظرا لأنها صديقة للبيئة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عن مدير الشركة تونى دوجلاس قوله بأن الطائرة هى نموذج معدل من طائرة بوينج 787 التى تمتلكها الشركة وأن الطائرة ستقوم بأول رحلاتها التجريبية يناير القادم من أبو ظبى لبروكسل.

وأضاف دوجلاس أن الطائرة بمثابة مختبر متنقل لتطوير الصناعة الجوية حول العالم.

ويتابع أن الطائرة ستعمل بمزيد من الكفاأة فى استهلاك النفط عن الطائرات التقليدية بمقدار 20% وهو ما يعنى تقليل المال المبذول لشراء وقود الطائرات حيث يستهلك ذلك ربع تكاليف النفقات لدي شركة الإتحاد عي سبيل المثال.

وأكد دوجلاس أن هدف الشركة ليس ربحيا بحت بتشغيل طائرة موفرة للطاقة بل ذلك سيكون خيارا بيئيا مناسبا إذ أن الطائرة بكفاأتها العالية ستنتج قدرا أقل من غاز ثانى أكسيد الكاربون فى الهواء وهو المسؤول عن أزمة الاحتباس الحرارى.

ويذكر أنه رغم خسارة الإتحاد ل4.7 دولار فى الـ4 سنين الماضية إلا أنها كانت من أكثر الشركات الجوية مبادرة حيال أزمة تغير المناخ إذ قامت ذلك العام برحلة جوية خالية من استخدام البلاستيك كخطوة توعوية ضد مخاطر البلاستيك غير مسبوقة بالشرق الأوسط كما قامت بنفس العام برحلة مستخدمة الوقود الحيوى الذى تنتجه إحدي النباتات البحرية.

وجدير بالذكر أن معظم شركات الطيران العالمى لا تولى اهتماما بأزمة المناخ حيث قدرت إحدي الدراسات مأخرا أن نسبة 2.5% من الصناعة الجوية يدعم إنتاج الغازات الضارة بالمناخ وتحديدا بأمريكا وأوروبا بوتيرة مرشحة للارتفاع.

ويتزامن ذلك مع حملة من قبل ناشطة المناخ السويدية جريتا ثانبرج تدعو فيها المسافرين لمقاطعة شركات الطيران حفاظا علي البيئة كما تعرض الأمير البريطانى البريطانى هارى وزوجته ميجان لإنتقادات شديدة لاستخدامهما طائرة للسفر حول العالم بينما يدعيان للحفاظ علي المناخ.

وبحسب دوجلاس فإن الإتحاد تنوى تحويل جميع ما لديها من بوينج 787 لطائرات جرين لاينر مع العلم بأن الشركة تضم فى أصطولها 30 من تلك البوينج وتخطط لشراء 50 أخريات.

ويأكد دوجلاس أن تلك هى مجرد خطوة للشركة بمجال الحفاظ علي البيئة وأن أمام الشركة لا تزال هناك رحلة طويلة.