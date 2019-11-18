 استبعاد مديرة مدرسة إعدادي بعد تعد طالب على زميله بـ«كتر» في الشرقية - بوابة الشروق
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استبعاد مديرة مدرسة إعدادي بعد تعد طالب على زميله بـ«كتر» في الشرقية

أرشيفية
أرشيفية
فاطمة علي
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:42 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:42 ص

أصدر محمد علي، مدير إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية، أمس الأحد، استبعاد مديرة مدرسة حمدي جوهر الإعدادية؛ على خلفية اتهامها بالإهمال والتقصير في العمل بواقعة تعد أحد طلاب الصف الثاني الإعدادي على زميل له بالمدرسة بسلاح أبيض "كتر"، فيما جرى تطبيق لائحة الانضباط الطلابي على الطالب المُعتدي على زميله، وذلك بفصله 15 يومًا، مع نقله إلى مدرسة أخرى.

كانت أسرة الطفل "ن.م" طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة "حمدي جوهر"، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، تقدمت ببلاغًا يتهمون فيه زميل نجلهم، ويُدعى "خ.م.خ" بالتعدي على نجلهم بسلاح أبيض "كتر"؛ إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بفناء المدرسة.

جرى نقل الطالب المجني عليه إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، بعدما تعرض لجرح قطعي بالوجه، فيما أصدر مدير إدارة بلبيس التعليمية قراره المتقدم.


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