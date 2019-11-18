أحكام سجن إضافية بحق فنانين ساخرين تهكموا على الجيش في ميانمار

أصدرت محكمة في ميانمار اليوم الاثنين أحكاما بالسجن لمدة سنة واحدة بحق كل من ستة من الفنانين الساخرين بسبب انتقادهم الجيش القوي في البلاد.

وتم القبض على سبعة أعضاء من فرقة "بيكوك جينريشن" في وقت سابق من هذا العام بعد أن قدموا عروضا في الشوارع داعين فيها إلى محاكمة جنرالات بارزين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتعرض جيش ميانمار الأسبوع الماضي لثلاث دعاوى قضائية دولية، من بينها دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تم اتهامه بارتكاب جرائم خطيرة ضد أقلية الروهينجا.

وقال نيكولاس بيكيلين، مدير شؤون شرق وجنوب شرق آسيا في منظمة العفو الدولية: "الجيش يلاحق هؤلاء الساخرين الشجعان الموهوبين ليجعلهم عبرة".

وتم الحكم على الفنانين بموجب قانون يمنع حمل الجنود على "التمرد أو على الإهمال أو الإخفاق في أداء واجباتهم".

وتأتي أحدث الأحكام القضائية إضافة إلى أحكام بالسجن لمدة سنة واحدة أصدرتها محكمة أخرى بحق خمسة من المتهمين السبعة الشهر الماضي. ويواجه الفنانون أحكاما بالسجن لعدة سنوات أخرى بسبب تهم موجهة ضدهم في دعاوى أمام محاكم مختلفة.

وتمت تبرئة أحد أعضاء الفرقة اليوم الاثنين، لكنه لا يزال يواجه عقوبة السجن لمدة سنتين بموجب قانون التشهير عبر الإنترنت.