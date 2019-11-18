وزير الداخلية القبرصي: تدابير جديدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية على طول الخط الأخضر

قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس اليوم الإثنين إن هناك تدابير جديدة لتعزيز الضوابط ومحاربة الهجرة غير الشرعية على طول الخط الأخضر الذي يقسم الجزيرة إلى قسمين.

ووصف بيتريدس الخط الأخضر الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر بأنه "ثقب أسود"...حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه".

وقال إن الهجرة غير الشرعية أزمة متنامية بالنسبة لقبرص، لافتا إلى أن معظم المهاجرين غير الشرعيين في قبرص يمرون عبر المناطق التي تحتلها تركيا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة القبرصية في الجزيرة.

وأضاف وزير الداخلية القبرصي "هذا الثقب الأسود نشأ في الأساس بسبب احتلال قبرص...موضحا أن السلطات القبرصية أثارت هذه القضية مع الاتحاد الأوروبي.

ويشير مصطلح الخط الأخضر في قبرص إلى الخط الذي يقسم الجزيرة إلى قسمين القسم اليوناني الجنوبي المعترف به دوليا كجمهورية قبرص، والقسم التركي الشمالي الذي أعلن استقلاله كجمهورية شمال قبرص التركية دون أن تعترف بها أي دولة ما عدا تركيا.