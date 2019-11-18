الملا: مصر تنظر إلى الغاز كوسيلة للتعاون بين دول المنطقة وليس للنزاع والتفرقة

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تنظر إلى الغاز كوسيلة للتعاون بين دول المنطقة وليس للنزاع والتفرقة، مشيرًا إلى أن أهداف مصر والولايات المتحدة تتلاقى في هذه النقطة.

وأضاف خلال كلمته خلال منتدى مستقبل الرخاء الاقتصادى بين مصر والولايان المتحدة، أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ساعدت كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الطاقة الذي أصبح لديه بنية تحتية قوية استطاع جذب استثمارات جديدة من كافة دول العالم حيث زادت شركة أكسون موبيل واباتشي من استثماراتها هذا العام.

وقال وزير البترول إن قطاع الطاقة شهد تطورا وتحديثا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية بما يؤهله للعب دورا جيدا في تنمية الاقتصاد.

وقال إن مصر تحولت إلى دولة ومنهجية ومصدرة للغاز وفي طريقها لتصبح مركز إقليمي دولة للغاز، مشيرا إلى أن قطاع البترول جذب استثمارات أجنبية بنحو ٣٠ مليار دولار، حيث تم توقيع ٦٥ اتفاقية استكشاف جديدة.

وأضاف أن القطاع يمثل أكبر قطاعات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية لعبت دورا هاما في تحديث القطاع، لافتًا إلى أن تحقيق الاستقرار في قطاع البترول والغاز يساهم في تدعيم السلام بالمنطقة.

وأكد الوزير أن حقل ظهر غير الصورة العامة لقطاع الغاز في مصر حيث كشف قدرات مصر على التعامل مع الاكتشافات الكبيرة بأمان وبفاعلية اقتصادية.

وأوضح الوزير أن تحول مصر إلى أحد اكبر منتجى الغاز الطبيعى في المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير وتحقيق أعلى معدل إنتاج للبترول والغاز في تاريخ مصر في أغسطس الماضي بواقع ٩ر١ مليون برميل مكافىء يوميا، يمثل أبرز المؤشرات الايجابية للتطور الذي شهدته صناعة البترول والغاز المصرية خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار وخفض مستحقات الشركاء الأجانب بنحو 80% وتوجه هذه الشركات لضخ استثمارات جديدة في مشروعات بترولية وغازية كبرى بمصر.