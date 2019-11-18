6 وزارات يتابعون تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج وترتيبات إطلاق النسخة الثانية يوليو المقبل

مساعد وزيرة الهجرة: الوزيرة تحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة

ممثل التعليم العالي: مساعٍ للتعريف بالجامعات التي تخضع للمعادلة في الوقت الحالي





عقد مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج مازن فهمي، اجتماعًا مع ممثلي الوزارات المصرية المشاركة في المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن النسخة الأولى، ضمن استعدادات الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات في يوليو المقبل.

وأوضح فهمي، اليوم، أن الاجتماع الدوري يأتي للتأكيد على أن المصريين بالخارج شركاء في صناعة القرار، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ التوصيات التي نتجت عن المؤتمر، والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة التي شاركت في المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والتي شهدت حضورًا كبيرًا من جانب المصريين بالخارج.

وأضاف ممثل وزارة التعليم العالي، أن حصر الجامعات المعترف بها عالميا ليس سهلا، ولكن بالإمكان وضع قواعد لمعادلة الشهادات الخارجية، وكذلك الدول التي يقصدها المصريون بشكل كبير ووضع ضوابط واضحة، بجانب التواصل مع الباحثين المصريين بالخترح، وأن هناك مساعٍ لتوضيح الجامعات التي تخضع للمعادلة في الوقت الحالي، ووضع ما يتناسب والقواعد المصرية.

وأردف أنه توجد خططا واضحة لعمل قاعدة بيانات بالجامعات المعترف بها في الدول التي تجذب المصريين بالخارج ويتمركزون فيها، فضلًا عن إيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثل مصلحة الجوازات المصرية، أن هناك متابعات وتنسيق مع وزارة الخارجية، بشأن إصدار الجوازات سواء في مصر أو في البعثات، وفق الضوابط، وأنه ليس هناك تأخير في إصدار الجوازات، ولكن ربما تصل الأوراق بعد خروج الحقيبة بوقت قصير، ما يستغرق وقتا أطول انتظارا لحقيبة تالية.

ولفت إلى الإعفاءات الجمركية المقدمة للمصريين بالخارج، أنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بها لإعلام المصريين بالخارج، والاستفادة منها في الفترة المقبلة.

وأشار ممثل وزارة الثقافة إلى أن هناك مقترحات للتعاون مع وزارة الهجرة، لتفعيل الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الثقافة للمصريين بالخارج، ومنها: ترجمة كتب مع المركز القومي للترجمة، وإتاحة مشاركة المصريين بالخارج في الترجمات، وإصدارات الهيئة العامة للكتاب، وكذا المشاركة بالمعهد العالي للموسيقى، وعقد ورش للموهوبين من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وعروض الأوبرا واستقبال المصريين بالخارج أو مشاركة أصحاب المواهب.

في السياق ذاته، أوضحت ممثلة وزارة التربية والتعليم، أن هناك رؤية لاستقبال أبناء المصريين بالخارج بالمدارس المصرية، بعد ورود العديد من الشكاوى من المصريين بالخارج، موضحة أن التنسيق جارٍ مع وزارة الهجرة لتلقي شكاوى المصريين بالخارج والعمل على حلها.

بينما أوضح ممثل الشباب والرياضة، أن هناك تنسيقا مع وزارة الهجرة لإطلاق دوري بين أبناء الجاليات، والذي اقترح اللواء مازن فهمي تسميته «كأس الجاليات»، بمشاركة فرق من أبناء المصريين بالخارج لربطهم بالوطن، وتعميق التواصل بينهم، وبحث آليات تنفيذ هذه الفعاليات والبدء فيها، بحيث تشهد الجلسات المقبلة بحث آليات التنفيذ.

بينما أكد ممثل وزارة السياحة، أن هناك الكثير من العروض التي يتم توفيرها على مدار العام، مضيفًا أن هذه العروض سيتم نشرها للمصريين بالخارج، والتعريف بها عبر المنصات المختلفة؛ لجذب المصريين بالخارج والترويج للسياحة المصرية في الدول التي يقيمون بها وبين الجاليات.