عشرات الآلاف يحيون ذكرى الانتفاضة الطلابية في أثينا

أحيا عشرات الآلاف من المتظاهرين، أمس الأحد، الذكرى السادسة والأربعين لانتفاضة الطلاب ضد الديكتاتورية العسكرية التي كانت تحكم البلاد.

وقدرت الشرطة في العاصمة أثينا عدد المشاركين في المسيرات بـ 20 ألف شخص. وكان من بينهم رئيس الوزراء اليساري السابق ألكسيس تسيبراس، وفقا لما ظهر في صور متلفزة.

ونظم الآلاف من المتظاهرين الذين كان معظمهم من الشباب مسيرات في أجزاء أخرى من البلاد.

وانتشر أكثر من خمسة آلاف رجل شرطة في العاصمة اليونانية لكن المسيرات استمرت سلمية. وعادة ما يشهد يوم 17 تشرين ثان/نوفمبر مصادمات بين الشرطة والمحتجين، فضلا عن مراسم لإحياء ذكرى ضحايا الانتفاضة.

ومن المقرر إقامة المراسم الرئيسية لإحياء الذكرى مساء أمس الأحد، وتنتهي في العادة بمسيرة إلى السفارة الأمريكية في أثينا.

ويتهم الكثير من اليونانيين الولايات المتحدة حتى أمس، بالتسامح مع الطغمة العسكرية الحاكمة في ذلك الوقت.

وكانت انتفاضة الطلاب عام 1973 في اليونان هي ذروة المقاومة ضد الطغمة العسكرية التي حكمت من 1967 إلى 1974.

وفي 17 نوفمبر، دعا الطلاب المتحصنون في كلية الفنون التطبيقية بأثينا، ومن خلال إذاعة محلية، المواطنين إلى الانتفاضة.

ورد الجيش بالعنف: واخترقت دبابة مدخل الجامعة، وتم وقف الانتفاضة بدموية وتسبب ذلك في سقوط قتلى وجرحى. وسقط المجلس العسكري بعد ذلك بثمانية أشهر.

يشار إلى أن التوترات أشد العام الجاري عن المعتاد بعد أن ألغت الحكومة المحافظة في الآونة الأخيرة قانونا كان يمنع الشرطة إلى حد كبير من دخول الجامعات.

ويمكن الآن لرجال الشرطة التدخل في أعمال الشغب والحالات الجنائية التي تحدث في الحرم الجامعي.

ويدعو اليساريون والأناركيون إلى إعادة ما يسمى بقانون اللجوء الأكاديمي.