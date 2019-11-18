أمير الكويت: لا حماية للفاسد ولدينا دولة مؤسسات

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن الكويت دولة مؤسسات فيها دستور وقانون ولن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبتت إدانته بالاعتداء على المال العام فلا حماية للفاسد.

وأضاف الصباح في كلمة متلفزة اليوم الاثنين للمواطنين "لقد ساءني وألمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذاالتراشق في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وتبادل الإساءات والإتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام".

وقال "ندعو الجميع للحكمة والالتزام باخلاق مجتمعنا بعدم الاساءة للكرامة او اطلاق اتهامات دون دليل او برهان فحرية التعبير لا تعني السماح بالدخول لمتاهة الفوضى والعبث المدمر"

جاءت كلمة أمير الكويت على خلفية استقالة حكومة جابر المبارك يوم الخميس الماضي وسط توترات مع البرلمان.

كما اعتذر جابر المبارك عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بعد فترة وجيزة من تكليفه بتشكيل الحكومة.