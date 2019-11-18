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مصدر معارض: تحطم طائرة مروحية سورية ومقتل طاقهما

دمشق - د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:39 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:39 ص

قتل ثلاثة ضباط سوريين في تحطم طائرة مروحية عسكرية بعد إقلاعها من مطار مدينة حماة ليل الأحد/ الاثنين.

وقال مصدر في المعارضة السورية: "قتل 3 ضباط بينهم ضابط ، في تحطم مروحية بعد إقلاعها من مطار حماة وسقوطها على أرض المطار بسبب عطل فني".

وأكد المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم، احتراق الطائرة بشكل كامل وتفحم جثث الضباط الثلاثة ، لافتا إلى عدم تمكن فرق الاطفاء من إخماد الحريق وانقاذ القتلى، ومن بينهم المقدم لؤي عباس الذي نفذ أكثر من ألف طلعة جوية بالبراميل المتفجرة على المناطق التي تحت سيطرة المعارضة .

وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطائرة التي تحطمت كانت تحمل براميل متفجرة وسقطت بعد إقلاعها من مطار حماة، وكانت تحمل تلك البراميل لإلقائها على مناطق ريف إدلب.

ويعد مطار حماة وسط سوريا من أكثر المطارات التي استخدمها سلاح الجو السوري لاستهداف مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي حماة وادلب، كما تعرض المطار لاستهداف بشكل دائما من قبل فصائل المعارضة، وتم استهداف الكثير من الطائرات داخل المطار أو خلال إقلاعها وهبوطها من قبل فصائل المعارضة التي تسيطر على مناطق قريبة من المطار.

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