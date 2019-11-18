أمير الكويت يوجه كلمة لمواطنيه مساء اليوم

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيوجه كلمة للمواطنين مساء اليوم.