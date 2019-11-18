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أمير الكويت يوجه كلمة لمواطنيه مساء اليوم

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 1:06 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 1:06 م

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيوجه كلمة للمواطنين مساء اليوم.

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