روسيا تسلم الهند منظومات «إس-400» بحلول 2025

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أعلن رئيس شركة "روستيخ" سيرجي تشيميزوف، أن روسيا بدأت بإنتاج أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" للهند، وسيتم تنفيذ العقد وتسليم المنظومات بحلول عام 2025.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن تشيميزوف قوله للصحفيين - خلال معرض دبي للطيران - "لا أريد تحديد المبلغ لكن تم سداد جزء منه مقدما، ولقد بدأنا تصنيع المنظومات وسيتم تنفيذ العقد وفقا للجدول الزمني، وتم تحديد عام 2025 لانتهاء موعد تنفيذه".

وكانت نيودلهي قد أعلنت عزمها شراء "إس-400" مرة أخرى في عام 2015، وتم توقيع عقد توريد نظام صواريخ تريومف المضادة للطائرات بقيمة 5.43 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند العام الماضي.

وفي سياق متصل، قال مدير شركة "روس أوبورون إسبورت"، ألكسندر ميخييف، إنه سيتم توقيع عقد توريد ومكان إنتاج طائرات الهليكوبتر Ka-226T لوزارة الدفاع الهندية في الأشهر الستة المقبلة.