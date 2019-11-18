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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: انتخابات بيلاروس شابها «قيود شديدة» على الحريات

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 4:58 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 4:58 م

ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الاثنين أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في بيلاروس مطلع الأسبوع شابها "قيود شديدة على الحريات الأساسية".

وقال ممثل المنظمة في مؤتمر صحفي متلفز في مينسك إن المنظمة التي راقبت الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد أمس الأحد، لاحظت "مناخا من الترويع" ضد المعارضة السياسية.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الانتخابات شهدت حث الناخبين على دعم المرشحين الذين أقرتهم السلطة فقط، مشيرة إلى ما توصلت إليه بعثة من نحو 400 مراقب انتخابي.

وينظر إلى الانتخابات على أنها مقياس لسلطة الرئيس ألكسندرر لوكاشينكو، الذي رأس الدولة السوفيتية سابقة لربع قرن ويسعى لإعادة انتخابه العام المقبل.

ويدعم البرلمان بشكل عام الرئيس. وتعد روسيا المجاورة الحليف الأقرب لبيلاروس، حيث الحدود مفتوحة بين البلدين، فضلا عما يربطهما من تكامل اقتصادي وعسكري.

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