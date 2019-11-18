محافظ الإسكندرية: محاسبة أي منشأة تطبق ضريبة القيمة المضافة 14%

كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، بمحاسبة أي منشأة تطبق ضريبة القيمة المضافة 14% دون أن تكون مسجلة بها، بعقوبة تصل إلى إلغاء رخصة التشغيل للمنشأة.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في عمل حملات على أصحاب المنشآت السياحية، موجها مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بضرورة الاهتمام بنظافة الشواطئ وغربلة الرمال بها مرتين أسبوعيا على الأقل، خلال ساعات الصباح الباكر للحفاظ على نظافتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة أعمال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والعقيد محمد السيد المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الأحياء.