مراسم علنية لأداء يمين الولاء لدفعة مجندين بالجيش الألماني في ميونخ

شهدت مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا مساء اليوم الاثنين لأول مرة منذ عشرة أعوام، أول حفل علني لأداء يمين الولاء من قبل مجموعة من المجندين في الجيش الألماني.

وأقيم الحفل في حديقة مقر رئاسة حكومة ولاية بافاريا وأدى يمين الولاء أكثر من 200 مجند أقسموا على " خدمة جمهورية ألمانيا الاتحادية بإخلاص والدفاع بشجاعة عن حق وحرية الشعب الألماني".

وفي أعقاب الحفل، استقبل ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا، الجنود في ظل عزف موسيقي.

في الوقت نفسه، تجمع نحو 120 شخصا من منتقدي حفلات يمين الولاء العلنية ومنتقدي الجيش الألماني في مكان لا يبعد عن مكان الاحتفال للاحتجاج على ما اعتبروه " التمثيلية العسكرية"

واتسم الاحتجاج بالطابع السلمي حسب تصريحات الشرطة.

وقال أحد المحتجين عن هذا النوع من الاحتفالات إن مهمتها خلق فهم بين الشعب الألماني للمهام الحربية التي يقوم بها الجيش في الخارج.

كان آخر حفل من هذا النوع أقيم في ميونخ في عام 2009، قد شهد أعمال شغب.

في المقابل، وصف زودر الاحتفال بأنه شرف كبير وسعادة لولاية بافاريا برمتها وقال :" نحن نقف مع الجيش".

ولم تشارك وزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور في الاحتفال.

كانت العديد من المدن الألمانية قد شهدت احتفالات من هذا النوع في الأسبوع الماضي.

وكانت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أعلنت في بيان الحكومة عن العودة إلى إقامة العديد من هذه الاحتفالات معربة عن أملها أن تسهم الاحتفالات في زيادة الوعي المجتمعي بدور القوات المسلحة.