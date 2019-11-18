 مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:35 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:35 م

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

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