مجلس الوزراء الألماني يعقد اجتماعا مغلقا لبحث التحول الرقمي

عقد مجلس الوزراء الألماني بعد ظهر أمس الأحد، اجتماعا مغلقا في قصر الضيافة الحكومي في ميسيبرج القريبة من برلين لبحث التحول الرقمي.

وتعتزم الحكومة الألمانية وضع استراتيجية شاملة تتمكن من خلالها من تغطية المناطق التي لا تصل إليها شبكة المحمول ولاسيما في المناطق الريفية.

وكانت بيانات سابقة للحكومة أوضحت أن هذه المناطق هي تلك التي ليس لديها فرص على المدى البعيد في توافر شبكة محمول بها بدون مساعدة حكومية.

وكان وزير النقل اندرياس شوير طرح الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية.

كما تطرق الاجتماع المغلق إلى إنشاء إدارة رقمية بالإضافة إلى مشروع لإنشاء بنية تحتية أوروبية للبيانات كبديل لخدمات الشركات الأمريكية العملاقة المتخصصة في الإنترنت.

وتحث كل من الرابطة الاتحادية لشركات المعلومات والاتصالات في ألمانيا (بيتكوم) والحزب الديمقراطي الحر، على تسريع وتيرة التحول الرقمي في ألمانيا، وقال اخيم بيرج، رئيس (بيتكوم) إن معاهدة الائتلاف الحالي " ذُكِرَت بها كلمة /رقمي/ 297 مرة وبالرغم من ذلك فإن ألمانيا لا تزال متأخرة في المقارنة الرقمية على المستوى الدولي".

من جانبه، قال ماركو بوشمان، الرئيس التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر إن " التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تركا بلادنا في موضوع الاتصالات النقالة عرضة للسخرية"، مشيرا إلى أن الأماكن التي تقع خارج نطاق تغطية هذه الاتصالات صارت من مظاهر الحياة اليومية.

وسيعقد المجلس جلسة دورية مجددا في قصر ميسيبرج اليوم الاثنين.

وكان المجلس يعتزم في الأساس طرح مشروع قانون عن التخلي عن الفحم غدا لكن القرار تأجل بسبب الخلاف الشديد حول القواعد الموجودة في المشروع والخاصة بالمسافة بين توربينات الرياح والتجمعات السكنية.

ومن المنتظر أن تعقد المستشارة انجيلا ميركل ونائبها اولاف شولتس مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم، عن نتائج الاجتماع، وكان الطرفان قد أكدا قبل وقت قصير من انتصاف الدورة التشريعية رغبتهما في مواصلة التعاون داخل الائتلاف الكبير.