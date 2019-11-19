 الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تخرق القانون الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تخرق القانون الدولي


نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:52 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:52 م

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية بـ«فيسبوك».

وأوضح البيان أنه: «رداً على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين، أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي».

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