نعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية، أخاه الشقيق الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي توفي عن عمر يناهز 64 عامًا.

ولد الراحل عام 1955 حيث نشأ وتعلم في مدينة العين الإماراتية قبل أن ينتقل إلى بيروت ليكمل دراسته.

مسيرته العسكرية والسياسية

سافر إلى لندن حيث التحق الشيخ سلطان بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وأكمل دراسته العسكرية بدورات خارجية في كل من باكستان ومصر.

وشغل الراحل العديد من المناصب، ففي عام 1974عين نائبًا لقائد قوات دفاع أبوظبي، وفي عام 1976 عين قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية.

وتولى الشيخ سلطان منصب القائد العام للقوات المسلحة عام 1978، وفي عام 1988 ترأس دائرة الأشغال العامة في إمارة أبو ظبي، وتقلد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1990.

أنشطته وهواياته

تولى الشيخ سلطان رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بين عامي 1976 إلى 1981.

وضمن اهتمامه الشديد بالتراث أنشأ الشيخ سلطان «نادي تراث الإمارات» برئاسته عام 1993، وفي عام 1999 أنشأ «مركز زايد للتراث والتاريخ» في مدينة العين، وترأس مركز زايد للتنسيق والمتابعة ومن ثم المركز الثقافي الإعلامي الخاص به.

وشغل سلطان بن زايد العديد من المناصب الأخرى منها عضويته في المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

وخلال فترة تولي سمو الشيخ سلطان بن زايد رئاسة دائرة الأشغال، حقق العديد من الإنجازات الحضارية والعمرانية الكبيرة، حيث قام بتنفيذ وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي ساهمت في عملية البناء والتطوير والازدهار والتقدم لإمارة أبوظبي، وتم ربط البلاد بشبكة طرق حديثة وبناء الجسور والمساكن والمدارس والمعاهد والمساجد والمستشفيات والعيادات الطبية والأندية الرياضية والدوائر الحكومية والفنادق والأماكن الترفيهية والسياحية.

ويمارس الشيخ سلطان العديد من الهوايات والرياضات أبرزها رياضة الصيد بالصقور، والفروسية، حيث أقام ناديًا للفروسية، وباعتبارها رياضة التراث الإماراتي.