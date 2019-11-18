مؤتمر دولي بدبي يدعو لتوحيد الملفات الطبية بين المستشفيات بالخليج للحد من الأخطاء الطبية

أكد مشاركون في "مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية" المنعقد بدبي، أن التحول نحو النظم الإلكترونية في المستشفيات، يحد من الأخطاء الطبية، ويسهم في الإسراع بتقديم الخدمات الصحية الفائقة للمرضى.

ودعا المؤتمر دول الخليج والدول العربية إلى الإسراع في توحيد الملفات الصحية للمرضى بين المستشفيات الحكومية والخاصة، بما يحمي المريض من تضارب العلاج والدواء، ويحقق وفرا بمئات الملايين من الدولارات.

وانطلق المؤتمر في دبي اليوم الاثنين، بحضور مشاركين من 53 دولة من بينها مصر ولبنان والأردن والكويت وسلطنة عمان، إضافة إلى ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول آسيوية، ويستمر أربعة أيام.

وقال حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن حكومة الإمارات تولي تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات اهتماما كبيرا، وتملك خبرات، وبنية تقنية متطورة، وشبكة اتصالات فائقة المستوى.

وأفاد بأن الهيئة حرصت على تضمين هيكلها التنظيمي إدارة خاصة، هي (إدارة المعلوماتية والصحة الذكية)، حتى يتوافر للهيئة المقومات الرئيسة لتطوير شبكات الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، ورفع درجة الأداء المؤسسي، وحتى تكون لها قدرتها على قراءة المستقبل والتعامل مع مقتضياته بشكل أفضل.

وقال الدكتور أيهم رفعت رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة "اكيوميد" الشريك الاستراتيجي للحدث، إن المؤتمر يعد أكبر مؤتمر يجمع المتخصصين في البيانات الصحية بالعالم.

وأضاف: "فازت دبي بتنظيم المؤتمر، للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، بعد منافسة قوية مع دول عدة في مدينة طوكيو، بدعم من الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية".

ويشارك في جلسات المؤتمر، الذي يعقد كل ثلاث سنوات، ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، والمجلس الصحي السعودي، وتتناول الجلسات موضوعات هامة منها الاعتماد على المعلومات و البيانات المتوفرة والدقيقة التي تم وضعها خبراء معتمدين في الترميز لإصدار قرارات صحيحة و بعيدة عن العشوائية بما يفيد القطاع الصحي بشكل عام.

كما يبحث "أحدث الوسائل للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الصحية للمرضى"، و "أهمية الاسراع في التحول الالكتروني بالمستشفيات والقطاعات الصحية" و "استخدام نظم المعلومات الصحية الفعالة والآمنة في المستشفيات".

وأضاف: تبحث وزارات الصحة المشاركة في المؤتمر الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز جودة الرعاية الصحية، والاستفادة من نظم المعلومات الصحية في تقديم أفضل وأسرع عناية للمريض".

ولفت إلى أن المؤتمر خصص مساحة واسعة من المناقشات للتأكيد على ضرورة تحويل الملفات الطبية للمرضى إلى إلكترونية، وتوحيد تلك الملفات على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة ليحصل المريض على التشخيص الدقيق في أي منشأة صحية.