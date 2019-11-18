دخلت سلسلة الاحتجاجات اللبنانية شهرها الثاني، حيث انطلقت التظاهرات بداية من 17 أكتوبر الماضي مطالبة بإسقاط حكومة سعد الحريري، رفضًا للقرارات الاقتصادية والإجراءات والضرائب المفروضة على الشعب.

ورغم تقديم سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي نزولًا على رغبة التظاهرات إلا أن الأزمة لازالت تتعمق، فبعد الاستقالة كلف الرئيس اللبناني ميشيال عون الحريري، الحكومة بتسيير الأعمال، فيما اعتبره المحتجون أنها مماطلة في تلبية المطالب الشعبية.

ولكن تردد إعلاميًا اسم محمد الصفدي، البرلماني ووزير المالية السابق في حكومة نجيب ميقاتي، بأن الرئيس عون بصدد تكليفه بتشكيل الحكومة، قبل أن يعلن الصفدي بشكل رسمي رفضه لتوليه هذه المسؤولية وأنه يؤيد إعادة تكليف الحريري.

- توافق حزبي على الصفدي والشعب يرفض!

في البداية توافقت القوى السياسية بلبنان إلى حد كبير على اختيار الصفدي، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن التوافق جاء في اجتماع بين تيار المستقبل، الذي يقوده الحريري، والتيار الوطني الحر برئاسة باسيل، وحزب الله وحركة أمل، وهي التيارات السياسية المشكلة لحكومة الحريري المستقيلة.

وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال "جبران باسيل"، أن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في لبنان إذا ما نال تأييد الأحزاب الرئيسية.

وقال مهند الحاج علي الباحث في مركز كارنجي ببيروت للشروق: "التوافق لم يعد قائمًا، بل حصل تراجع من جانب تيار المستقبل."

وأضاف: "أما عن الشارع اللبناني فقد عاش ليلة من الغضب فور تردد اسم الصفدي لتشكيل الحكومة، بعد تسريبات حول التوافق السياسي بين الأطراف اللبنانية، فتجمع عشرات المحتجين أمام منزل الصفدي ودعا بعضهم للاعتصام هناك، قائلين إن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد، هاتفين كلكن يعني كلن الصفدي واحد منن" في إشارة إلى أن الصفدي جزء من النظام اللبناني الحاكم.

لماذا الصفدي وما أسباب رفض الشارع له؟

تقلد الصفدي العديد من المناصب في حكومات سابقة حيث عمل وزيرًا للأشغال العامة والنقل في حكومة فؤاد السنيورة، ثم وزيرا للاقتصاد الوطني والتجارة في الحكومة نفسها، ثم وزيرًا للاقتصاد الوطني والتجارة في حكومة سعد الحريري، ثم وزيرًا للمالية في حكومة نجيب ميقاتي بين عامي 2011 إلى 2014.

وعن اختيار اسم الصفدي بالتحديد علق الصحفي اللبناني "فادي عاكوم" في تصريحات لـ"الشروق" بأنها ليست إلا مناورة من الحريري والقوى السياسية لكسب مزيد من الوقت لتهدئة الشارع اللبناني، لأن الجميع في لبنان يعلم بأن من المستحيل أن يتولى الصفدي رئاسة الحكومة المقبلة.

وأضاف بأن خيار استمرار الحريري ليس نتيجة لفقر بالنخب السياسية في لبنان، فهناك العديد من النخب السنية يمكن أن تبرز كأسماء لتولي الحكومة، ولكن الأمر له حسابات أخرى على الجانب الدولي والإقليمي، فالحريري يظل هو الأنسب والأقدر على التواصل مع الأطراف الدولية بشكل أفضل من غيره، وعلق الباحث السياسي مهند الحاج على أن سبب رفض الشارع اللبناني لحكومة الصفدي بمجرد ترشيح الاسم قائلًا: "الصفدي من الوجوه السياسية اللبنانية المرتبطة بصفقات عليها علامات استفهام كبيرة، لذلك يرفضه الشارع، ويعتبره من المسؤولين عن أعمال الطبقة السياسية بحق المالية العامة خلال السنوات الماضية."

ماذا بعد انسحاب الصفدي؟

ازداد الوضع اللبناني تعقيدًا خاصة مع استمرار حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما رفضه الشارع اللبناني باعتبارها مماطلة من الحكومة.

وعن السيناريوهات المقبلة ذكر عاكوم، أنه بنسبة تفوق الـ90 % سيكون الحريري هو رئيس الحكومة المقبلة، وأن الأزمة التي يواجهها أمام الشعب اللبناني ستنتهي بمجرد تشكيله لحكومة تكنوقراط، ولكن العائق الأكبر الذي سيواجهه هو تمسك حزب الله بتعهد الحكومة المقبلة بالاعتراف بسلاح حزب الله كسلاح مقاومة!

وأكد الحاج أن المتغيرات متسارعة، ويبدو أن هناك أزمة سياسية طويلة الأمد تلوح في الأفق بين الأطراف المختلفة في البرلمان، مضيفًا: "حجم مسؤولية المرحلة المقبلة كبير جداً، ولذا فالتهرب ولوم الطرف الآخر عن أحوال البلاد سيكونا عنوانين رئيسيين للمرحلة بانتظار المزيد من التدهور الاقتصادي".

وأكد أنه حتى الآن، لا توجد سيناريوهات ايجابية نظرًا لخطاب الطبقة السياسية وتمسك "حزب الله" والتيار الوطني الحر وحلفائهما بالتمثيل السياسي في الحكومة والحفاظ على مكتسباتهما في انتخابات عام 2018.