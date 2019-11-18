لاريجاني: هدف أمريكا تجاه إيران هو نشر الفوضى وتدمير مصالح الشعب

قال علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، إن هدف الولايات المتحدة تجاه بلاده، ليس سوى "نشر الفوضى وتدمير مصالح الشعب"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الانباء الايرانية (إرنا) اليوم الاثنين.

وأضاف لاريجاني أن "هذه الدسيسة تتضح أكثر خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية الامريكي (مايك بومبيو)، حمايته العلنية والمثيرة للاشمئزاز لأعمال الشغب وحرق ممتلكات الناس، الذي يعتبره دفاعا عن الشعب الإيراني، مما يفضح سلوكه المخادع والمنافق تجاه الشعب الإيراني".

وجاءت تصريحات لاريجاني، في إشارة إلى توجيهات آية الله على خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، الذي حذر جميع المسؤولين والمواطنين من تصرفات المحرضين وأعمال الشغب، وأكد على أمن البلاد ووحدة جميع القوى في مواجهة هذه المؤامرة المتعددة الأطراف.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، أدان أمس الأحد، تصريحات وزير الخارجية الامريكي لدعم مثيري الشغب والفوضى في بعض المدن الإيرانية، وقال إن الشعب الايراني يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن اي تعاطف صادق وحقيقي ينم عن الحرص (على مصلحة الشعب الايراني).