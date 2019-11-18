 وفاة الشيخ سلطان بن زايد ممثل رئيس دولة الإمارات - بوابة الشروق
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وفاة الشيخ سلطان بن زايد ممثل رئيس دولة الإمارات

سلطان بن زايد آل نهيان
سلطان بن زايد آل نهيان
د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:33 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:33 م


أعلنت الإمارات وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الإمارات.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.


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