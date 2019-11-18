وفاة الشيخ سلطان بن زايد ممثل رئيس دولة الإمارات

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أعلنت الإمارات وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الإمارات.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.