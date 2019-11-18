غسان سلامة يدعو المجتمع الدولي لتوفير مظلة لإنهاء النزاع الليبي والعودة إلى الحوار

أعرب المبعوث الدولي لدى ليبيا غسان سلامة اليوم الاثنين، عن ثقته في نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير مظلة لإنهاء النزاع الليبي والعودة إلى الحوار.

وقال سلامة في خطاب أمام جلسة بالأمم المتحدة - نقل موقع "ريليف ويب" المعني بأخبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتطفات منه، إن: "معارك طرابلس نجم عنها مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإجبار 128 ألف شخص على ترك منازلهم، موضحا أن الجهود مستمرة لدعم الحل السياسي في ليبيا.

وأضاف:" نعمل مع مختلف الأطراف الدولية لحل الأزمة في ليبيا، كما نعمل مع الفرقاء المختلفين ونشجعهم على الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية".

وتطرق المبعوث الدولي إلى ليبيا، إلى مؤتمر برلين، الذي سيعقد في ديسمبر المقبل، وسيضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع والدول المعنية بالملف الليبي، مشيرا إلى أن أحد مخرجات المؤتمر ستكون العمل على لجنة متابعة تعمل معنا لتنفيذ التوصيات ، مضيفا "أن هذه اللجنة ستلعب دورا حيويا في وقف إطلاق النار والمساهمة في العودة إلى العملية السياسية، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية".

واعتبر المبعوث الدولي إلى ليبيا، أن بيان برلين لا يعني نهاية العملية، وإنما بداية مسيرتنا لتعود ليبيا لطريق السلام والاستقرار.

وتحتضن ألمانيا في 20 ديسمبر المقبل مؤتمرا دوليا حول الأزمة الليبية بمشاركة الدول الإقليمية والدولية المعنية بأمن واستقرار ليبيا.