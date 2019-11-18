التنمية المحلية: نستهدف توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه

"شعراوي": صرف مبلغ 125 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات



قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2024، توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية لعدد 32 جهة تابعة لللوزارة وهى ديوان عام وزارة التنمية المحلية والمحافظات الـ27، وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية، وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية إحتياجات المواطنين وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية.

وأشار الوزير، خلال اجتماعه بلجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء أمس الأحد، إلى أنه تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه، لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير القرى، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 31 أكتوبر 2019، مضيفًا أنه فيما يخص قطاع الطرق والكباري أنه تم صرف 7 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلومتر وتنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أوضح أمام لجنة الإدارة المحلية، أنه تم عقد اجتماعات مع هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل، حيث تم زيادة عائد الإعلانات على الأتوبيسات والأماكن الثابتة، وزيادة الإيردات من مشروع النقل الجماعي، وتركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة.

وحول تطوير ورفع كفاءة المجازر، أكد الوزير أنه تم صرف مبلغ 125 مليون جنيه، للبدء في تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات، علاوة على الانتهاء من مستندات الطرح للاسبقية الأولى وعدد 45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد.

وفيما يتعلق بتطوير وتحسين خدمات الكهرباء، قال إنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال مد كابلات الكهرباء وتوريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتلات، بالإضافة إلى توريد وتركيب محولات ومولدات ومعدات كهرباء، بهدف تغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.

وفيما يخص تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرو، نوه أنه تم إتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه لدعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور، من خلال شراء سيارات إطفاء وإنقاذ وسيارات مرور ونقاط إطفاء ومرور، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الإقتصادية.

وحول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار إلى أنه تم صرف 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها، بالإضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى.

وفيما يتعلق بتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر، أكد وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ وفيما يخص تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 65048 وصلة صرف صحي بعدد 99 قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه.

وحول مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية ، قال الوزير إنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم حصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية والتى بلغ عدد (400) قرية .

وتابع: "أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطني هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الإنحدار والوصلات المنزلية والتي تمثل 40%، من تكلفة المشروع على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة. إن وجدت والتي تمثل 60 % من تكلفة المشروع، لافتًا إلى التكلفة الإجمالية لهذه حوالي 8 مليارات جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه.

وأوضح أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بنقل واستبعاد عدد من القيادت والعاملين بالوحدات المحلية من مناصبهم التنفيذية بعد التقرير التي عرضها قطاع التفتيش، لافتًا إلى أن القطاع قام بالمرور على 205 وحدة محلية في 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لعدد 35 مدينة وحي.

وأضاف أنه تم فحص 1271 شكوى أثناء الزيارات أو عن طريق البريد العادي والبريد الإلكتروني، علاوة على تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الدقهلية في 21 وحدة محلية شاملة ديوان عام المحافظة، وتنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الفيوم (6) وحدة محلية بالإضافة إلى عدد (6) أحياء داخلية، و تنفيذ التفتيش المخطط لمحافظة الغربية (8) وحدة محلية مركز و مدينة بالإضافة إلى عدد (4) أحياء.

وقال إن الفترة المقبلة شهدت تواصل وتنسيق بين الوزارة والمحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور ولإزالة المخالفات، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص الملف المهم والتصدي لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، علاوة على ضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة، حيث تم تقنين 55 موقفا عشوائيا وإزالة 28 موقفا عشوائيا بالمحافظات، واستبدال 40 موقفا.

واستطرد أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، واسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، كما شهد عدد من المحافظات تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطويرالمنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقفا، وإحلال وتجديد 61 موقفا، وانشاء 19 موقفا جديدا، و 4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية.