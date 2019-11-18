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عقب حملة أمنية كبيرة.. السلطات الألمانية تغلق منصة إلكترونية تعرض مواد إباحية عن الأطفال

السلطات الألمانية
السلطات الألمانية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:33 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:33 م

أغلقت السلطات الألمانية منصة إلكترونية تنشر مواد إباحية عن الأطفال عقب حملة أمنية كبيرة شنتها في سبع ولايات ألمانية.

وأعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت اليوم الاثنين أن السلطات تشتبه في قيام تسعة أفراد بتبادل مواد إباحية عن الأطفال والمراهقين عبر منصة في الشبكة المظلمة تحمل اسم "تور تشات دايريكتوري"، والمسؤول عنها رجل من ولاية بادن-فورتمبرج يبلغ من العمر 43 عاما.

وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم لا يتبادلون المواد الإباحية فحسب، بل من المحتمل أنهم ينظمون أيضا لقاءات للاعتداء الجنسي على الأطفال.

وشملت الحملة 26 منزلا في ولايات بادن-فورتمبرج وبرلين وهامبورج وهيسن وبافاريا وشمال الراين-ويستفاليا وساكسونيا يوم الأربعاء الماضي. ولم تتم أي اعتقالات. ويتراوح عمر المستخدمين المشتبه بهم للمنصة بين 35 و61 عاما.


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