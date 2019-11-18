توجيه تهم ضد 25 عضوا في الحزب الحاكم في بنجلاديش بشأن مقتل طالب

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه اتهامات ضد 25 عضوا في الحزب السياسي الحاكم في بنجلادش فيما يتعلق بضرب طالب جامعي حتى الموت في دكا بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أثار احتجاجا على مستوى البلاد الشهر الماضي.

وقال محامي الادعاء حماية الدين خان للصحفيين في دكا إن محكمة صلح أصدرت أمر الاتهام بعد أن أعد المحققون حيثيات تهم القتل ضد المتهمين.

وتعرض أبرار فهد، وهو طالب كان يدرس الهندسة الكهربائية، للضرب حتى الموت على أيدي أعضاء في حزب رابطة عوامي داخل حرم جامعة بنجلاديش للهندسة والتكنولوجيا في 6 أكتوبر الماضي.

وتم العثور على جثة فهد على دَرج بعد ساعات من استدعائه من جانب مجموعة من النشطاء في جناح الطلاب في رابطة عوامي لاستجوابه بشأن المنشور.

وكان فهد قد وجه انتقادات عبر فيسبوك لاتفاق تقاسم المياه الذي وقعته بنجلاديش مع جارتها الهند. وأيد حزب رابطة عوامي الاتفاق.

وألقت الشرطة القبض على 21 مشتبها بهم، وهم طلاب في الجامعة نفسها، وقدمتهم للمحكمة التي أصدرت أمر الاتهام اليوم الاثنين.

وقال المحامي خان إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق أربعة آخرين، ما زالوا هاربين، قبل أن تبدأ المحاكمة بتهمة القتل في 3 ديسمبر المقبل.

وخرج الآلاف من طلاب الجامعة التي شهدت الجريمة إلى الشوارع بعد القتل الوحشي مطالبين السلطات بمحاسبة جميع الجناة.

وانضم طلاب في جامعات أخرى ومهنيون وناشطون سياسيون في أنحاء مختلفة من البلاد إلى الاحتجاج الذي استمر أسبوعا مطالبين بتحقيق العدالة السريعة في القضية.