السودان والبحرين يبحثان تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف دوليا واقليميا

بحثت السفيرة إلهام ابراهيم محمد الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، مع عبدالله ربيعة سعيد ربيعة القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى السودان، سبل تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف بين البلدين على الصعيد الدولي والاقليمي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الإثنين، إن الطرفين اتفقا على تقوية وتنشيط التعاون الثنائي، وعقد لجان التشاور السياسي بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما بما يعود بالمصلحة لشعبي البلدين.

وثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها في كافة المجالات، ونوها بمساهمة الجالية السودانية المتميزة في البحرين، في تعزيز وتقوية العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأعربت الوكيل المساعد لوزارة الخارجية السودانية، عن شكرها لمملكة البحرين على الدعم الذي تقدمه للسودان، مستعرضة تطورات الأوضاع في بلادها بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية، ومساعي السودان لمعالجة الأزمة الإقتصادية، ودعوته لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسعيه لإعفاء الديون بما يفسح المجال لتشجيع الاستثمارات الخارجية وإدماج السودان في الإقتصاد العالمي.