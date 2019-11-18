ما تود معرفته عن جمهورية الكوكا كولا بالمكسيك

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فى تلك البقعة بجنوب المكسيك فلا صوت يعلو فوق صوت الكوكا كولا التى تعرف مكانها جيدًا في تقاليد السكان المحليين بل حتي فى طقوس دينهم المسيحى حتي وصلت لتكون علاجا لهم وبديلا عن الماء فى الحياة اليومية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية يعد السكان الأصليون للمرتفعات فى لوس إلتوس جنوب المكسيك هم أكثر شعوب العالم وفاء للكوكا كولا، حيث لا تخطئ العين الشاحنات الحمراء المميزة المختومة بشعارات كوكا كولا، وهي تجوب الشوارع والقري والطرق الجبلية، بينما تملأ ثلاجات الكوكا كافة المحال التجارية والبقالات، ولا يخلو شارع من لافتات إعلانات كوكا كولا.

وأضافت "الجارديان" أنه لا يخلو حفل عرس أو عيد ميلاد من تناول الكولا كمشروب أساسي بينما أصبح يقدم فى الكنائس من قبل المصلين كما كانت تقدم الشموع والدجاج من قبل.

وفي العلاج يفضل المعالجون الشعبيون استخدام الكولا لمداواة مرضاهم.

وتقول بسكولا أحد المعالجات "الكولا شراب حلو تتقبله الروح دائما كما تمتلك خصائص علاجية متنوعة".

وبحسب هايمى بيج عالمة الأنثروبولوجى والطب فإن اجتياح الكولا للمدينة بدأ فى ستينيات القرن الماضى حينما تسلم زعماء القبائل المحلية مسؤولية توزيع منتجات كولا وبيبسى فى الجنوب المكسيكى بدعم من الدولة.

وتضيف بيج أن ذلك تزامن مع حملة الكنيسة الكاثوليكية ضد المشروبات الكحولية المنتشرة مثل البوكس ولذلك بدأوا هم أيضا بالترويج للكولا كمشروب دينى.

وتتابع بيج أن المشروب أصبح جزأا أساسيا من العادات والتقاليد ليقدم للضيوف بدلًا من خمر البوزل وليشربها الفلاحون كمشروب للطاقة أثناء عملهم.

وأما عن دعايا الشركة فهى تستخدم العبارات الدينية والكلام المكتوب باللغة المحلية علي لافتاتها المرفق معها صور لموديلات محليين والموجودة بكل شارع بينما تنتهى تلك اللافتات كمواد بناء للمنازل لكثير من سكان المدينة الفقراء.

ويقول الناشط والطبيب ماركوس أورونا، إن رواج الكولا يشبه عمل عصابات المخدرات، حيث أن الشركة تعتمد علي مروجين صغار "ديلرز" والذين بدورهم يروجون للمنتج فى المجتمعات الصغيرة.

وأضاف "ماركوس" أن المنتج يحظي بدعم قوى من الحكومة إذ أن رئيس المكسيك سانفاى فوكس بين عامى 2002 و2006 كان مديرا محليا لشركة كوكا كولا.

ويتابع أورولا أن الكولا أصبحت تشرب فى المدينة كبديل للماء الذى أصبح شحيحا تلك الأيام وذلك بسبب شركة فينسة لتعليب الكولا والتى تستغل مياه الأمطار التى تعيش عليها المدينة لصناعة الكولا فلم يجد الأهالى بديلا عنها.

وبحسب دراسة أعدتها بيج فإن للكولا أضرار علي السكان فهى ما يسبب مرض السكر والذى يعد القاتل الأول لسكان المدينة وفقا لمراجعة شهادات الوفاة بين عامى 2008 و2012.

ويقول الطبيب أورولا أن إدمان الكولا يبدأ فى المدينة من سن مبكر ما يزيد خطرها حيث يتناول 15% من الأطفال بعمر العامين الكولا بينما يتناول 3% من الرضع دون الـ5 أشهر الكولا.

وتقول الطبيبة المحلية ماريا سانشيز أنه من الصعب إقناع مرضي السكر التوقف عن تناول الكولا حيث من بين كل 10 مرضي يقتنع مريض واحد.

وتقول بيج أن عملية توعية مرضي السكر بخطورة الكولا فى لوس إلتوس هى معركة خاسرة.